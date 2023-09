Đang điều tra vụ nhận hối lộ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02V

Ngày 30/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án hình sự về nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-02V, ở xã Phú Thị.

Ngoài ra, công an cũng thông tin đã khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Đào Mạnh Thắng, Giám đốc trung tâm đăng kiểm và 13 đồng phạm là cán bộ đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ và quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 04 ngày 23/8/2023 đối với bị can Nghiêm Hồng Quang, Phạm Viết Điệp về tội đưa hối lộ.