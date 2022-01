Đang điều tra vụ 2 người tử vong trong khu du lịch sinh thái ở Đắk Nông

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 30/12/2021, lái xe Trần Duy Khá (29 tuổi) điều khiển xe cứu hộ giao thông biển kiểm soát 62C-157.57 kéo theo xe cần cẩu vào đường nội bộ của khu du lịch sinh thái Đắk G'lun (thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức).

Khi đang trên đường di chuyển vào phía bên trong khu du lịch thì chiếc xe bất ngờ đâm vào một căn chòi trong khuôn viên thác Đắk G'lun.