Đang diễn tuồng, nam nghệ nhân ngã gục trên sân khấu ở Bình Định

"Lúc vào bệnh viện không có giấy tờ tùy thân, chúng tôi chỉ nghe các đồng nghiệp của người này báo tên là An, khoảng 55 tuổi. Sau đó, thi thể nghệ nhân này được đưa về nhà đại thể của bệnh viện", một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định thông tin.

Được biết, Liên hoan sân khấu tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức, diễn ra ngày 4-6/8 với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân của 9 đoàn tuồng - hát bội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Liên hoan lần này quy tụ 9 đoàn nghệ thuật hát bội không chuyên, gồm: Nhơn Hưng, Sao Mai, An Nhơn, Phước An, Trần Quang Diệu, Sông Kôn, An Nhơn 2, Ngô Mây, Hoài Nhơn, với tổng cộng 25 trích đoạn dự thi.

Mỗi đoàn sẽ biểu diễn từ 1 đến 3 trích đoạn về đề tài truyền thống, lịch sử với thời lượng quy định 20-30 phút/trích đoạn.