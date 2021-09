Đang 'chị chị em em', Suboi sao lại hủy follow Thiều Bảo Trâm?

Theo đó, tài khoản chính chủ có tích xanh của nữ rapper Suboi gửi tin nhắn cho Thiều Bảo Trâm với nội dung: "Em rất tuyệt vời Trâm, you are full package" (tạm dịch: Em rất tuyệt vời Trâm, tài sắc vẹn toàn).



Thiều Bảo Trâm từng đăng tải lên story dòng tin nhắn của Suboi dành cho mình



Suboi sau đó đã follow Thiều Bảo Trâm



Thiều Bảo Trâm cũng bấm nút theo dõi đàn chị

Chưa dừng lại tại đó, Suboi cũng bày tỏ thêm rằng nữ rapper rất thích ca khúc Triệu Lý Do của Thiều Bảo Trâm vì ở ca khúc đó, Suboi thấy giọng ca gốc Thanh Hóa tỏ ra rất toàn diện: "Beauty and talent and smart (Xinh đẹp, tài năng và thông minh), nở hoa nhé cô gái".