Đang chấp hành án tù, B.I chia sẻ muốn làm âm nhạc như The Beatles

“'Love or Loved Part.1' nói về tình yêu tuổi trẻ nhiều hơn là cuộc sống riêng của tôi. Thật thú vị khi có biết bao loại cảm xúc khác nhau gắn liền với thế giới tình yêu. Đối với tôi, mọi thử thách đều là cơ hội để trưởng thành.”

Trong một cuộc phỏng vấn được phát hành trên trang web chính thức của Grammy vào ngày 22/11 (giờ địa phương), B.I đã chia sẻ những câu chuyện xung quanh EP Love or Loved Part.1.

B.I chia sẻ thêm về ca khúc chủ đề Keep Me Up:

“Tôi đang ở Hàn Quốc và các nhà sản xuất đã giúp đỡ tôi đều ở Mỹ nên chúng tôi không thể gặp gỡ và làm việc trực tiếp cùng một lúc. Tôi cố gắng học hỏi từ họ – ví dụ như học phong cách và quy trình sáng tác nhạc.. Gần đây tôi đã thử nhiều điều mới, tôi thích cộng tác với người khác hơn."

Khi được hỏi “Khi mọi người nghe âm nhạc của B.I, bạn muốn họ nhớ đến điều gì?", nam rapper sinh năm 1996 trả lời:

“Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục muốn (nghe) nhiều hơn nữa. Tôi muốn được nhớ đến như một nghệ sĩ liên tục tạo ra âm nhạc tuyệt vời mà họ sẽ tiếp tục quay trở lại – những bài hát hay tồn tại mãi mãi. Cũng giống như The Beatles, tôi muốn được nhớ đến như một nghệ sĩ với âm nhạc vượt thời gian.”