Đang cắt tóc, nhóm thanh niên bất ngờ bị tấn công tới tấp

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đức Hợp xác nhận cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin vụ việc và đang giao lực lượng chức xác minh. "Sáng nay, tôi có nghe thông tin vụ việc. Ngay sau đó, tôi đã liên hệ với công an xã để rà soát, xác minh", lãnh đạo xã cho biết.

Video: Beatvn

Trao đổi với Zing, chị L. (chị gái nạn nhân D., SN 2006) cho biết, theo lời kể của D., chiều 29/11, người này cùng khoảng 3 - 4 thanh niên khác đang ngồi ở quán chờ cắt tóc, thì bị nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hành hung.

Nguyên nhân vụ xô xát được xác định là do một nam thanh niên đang chờ cắt tóc có mâu thuẫn với nhóm người này.