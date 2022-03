Đang cách ly tại nhà, F0 đột ngột ho ra máu ồ ạt

Bác sĩ đang can thiệp nút mạch cầm máu cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Phổi Trung ương, tiếp tục điều trị nội khoa. Hiện người bệnh ổn định, không còn ho ra máu.

Ho máu do giãn động mạch phế quản là biến chứng nặng, có tỷ lệ tái phát cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu bị ho ra máu, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để khám, phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời. Trong các can thiệp hiện nay, nút mạch cầm máu cấp cứu là phương pháp xâm lấn tối thiểu, an toàn, hiệu quả.