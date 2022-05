Đang bị truy nã vẫn đổi tên lấy chồng, sang nước ngoài ở

Ngày 17/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương bắt giữ đối tượng trốn truy nã 14 năm.