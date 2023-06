Đăng ảnh cổng trường sai sự thật trước kỳ thi tốt nghiệp, nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc Công an thành phố xác minh, xác định được người đăng tải thông tin trên là Đào Ngọc Lương.

Tại cơ quan công an, Đào Ngọc Lương khai nhận sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bài viết kèm hình ảnh như trên với nội dung xuyên tạc, sai sự thật lúc 14h35 ngày 27/6 lên hội nhóm mạng xã hội. Đến 15h30 cùng ngày, Đào Ngọc Lương gỡ bỏ thông tin trên theo yêu cầu của cơ quan chức năng.