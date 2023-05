Dancer nhí sở hữu loạt clip triệu view: Biểu cảm cưng xỉu, Jisoo thả tim

Your browser does not support the video tag.

Jisoo (BLACKPINK) đã thả tim và để lại bình luận bông hoa dưới video thực hiện FLOWER Challenge của chàng dancer nhí này.

Gần đây, chàng hot boy nhí xứ Trung tiếp tục gây sốt với đoạn video nhảy trên nền nhạc Levitating của nữ ca sĩ người Anh Dua Lipa, nhận về hơn 4,8 triệu lượt thả tim. Những bước nhảy uyển chuyển và sự tự tin của cậu bé khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Với phong cách lôi cuốn và sự tự tin trong mỗi bước nhảy, màn cover của dancer nhí này được nhiều fan yêu thích.