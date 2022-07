Dân Việt tăng mua vàng, chỉ 3 tháng tiêu thụ 14 tấn

Nhìn vào toàn cảnh thế giới, nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng duy trì ổn định so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 245 tấn trong quý II. Nhu cầu tăng mạnh đáng chú ý tại Ấn Độ, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó cân bằng tình hình nhu cầu vàng thấp tại Trung Quốc do phần nào bị ảnh hưởng bởi việc tiếp tục phong tỏa để phòng dịch Covid-19. Ước tính, nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng toàn cầu giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 526 tấn trong nửa đầu năm.

Trong lĩnh vực trang sức, nhu cầu vàng quý II tăng 4% so với cùng kỳ năm, lên 453 tấn nhờ nhu cầu tại Ấn Độ tăng trở lại, tăng thêm 49% so với quý II/2021. Sử tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ đã giúp cân bằng với mức nhu cầu giảm đáng kể 29% tại Trung Quốc lục địa, nơi mà thị trường đang suy yếu do các lệnh phong tỏa làm đình trệ hoạt động kinh tế, hạn chế việc chi tiêu của người dân.