Dân vẫn uống bia nhiều, hai 'đại gia' ngành bia báo lãi tăng

Hai ông lớn ngành bia đạt kết quả kinh doanh lạc quan trong quý III/2024, lợi nhuận tăng cao nhờ tiêu thụ sản phẩm tốt lên trong bối cảnh kinh tế khởi sắc. Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với doanh thu đạt hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.278 tỷ đồng. Trừ đi các khoản chi phí, Sabeco đạt lợi nhuận sau thuế 1.161 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bia Sài Gòn đạt 22.940 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III đạt hơn 7.670 tỷ đồng, tăng 256 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 tháng, con số này còn tăng tới gần 1.000 tỷ đồng. Theo Sabeco, doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc tăng giá, nền kinh tế được cải thiện trong bối cảnh Nghị định 100 thực thi nghiêm ngặt và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài ra, lợi nhuận ròng của Sabeco vẫn cao hơn do lợi nhuận gộp cao hơn và chi phí bán hàng thấp hơn, giúp giảm nhẹ một phần thu nhập từ lãi tiền gửi thấp hơn. Theo báo cáo tài chính quý III, Sabeco ghi nhận chi phí bán hàng 2.612 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Tương tự, "ông lớn" bia phía bắc là Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - mã BHN) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2024 tăng. Trong đó, doanh thu đạt 2.348 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm trước; sau khi trừ giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp của Habeco tăng 53 tỷ đồng (tương đương tăng 9%) so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính của Habeco giảm 24% còn hơn 44 tỷ đồng, đồng thời chi phí cố định tăng nhẹ. Tuy vậy, lãi ròng của Habeco vẫn đạt hơn 124 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Habeco ở mức gần 6.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; nhưng do chi phí bán hàng tăng 17%, lên gần 972 tỷ đồng dẫn đến lãi ròng giảm nhẹ 2% về dưới 273 tỷ đồng. Theo Habeco, quý III tình hình tiêu thụ sản phẩm được cải thiện trong bối cảnh kinh tế trong nước dần ổn định hơn so với năm trước, đồng thời doanh nghiệp cũng đang kiểm soát tốt các chi phí sản xuất kinh doanh. Với kết quả này, Habeco đã vượt 43% kế hoạch lợi nhuận và đạt gần 91% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Kết phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu SAB đạt 55.200 đồng/cp; cổ phiếu BHN đạt 39.000 đồng/cp.