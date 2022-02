Dân tung tiền cầu may, nhà buôn vàng vào cuộc đua vía Thần Tài

“Xé” lẻ cả tấn vàng

Quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng biểu thị cho những giá trị tốt đẹp, phú quý, sung túc và may mắn. Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ. Vì vậy, người nhận được sự giúp đỡ của ông sẽ luôn gặp may mắn, thuận lợi.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) đi mua vàng đã trở thành thói quen của người. Ai cũng mong muốn vào ngày nay mua vàng sẽ được may mắn về tài lộc, cuộc sống sung túc no đủ, làm ăn buôn bán được thuận buồm xuôi gió.

Theo các chuyên gia, vàng là một trong những kênh “trú ẩn” an toàn khi tích sản. Ngày thường, rất nhiều người đem tiền nhãn rỗi đi mua vàng. Dịp vía Thần Tài theo tương truyền mua vàng sẽ được may mắn trong làm ăn nên lượng người bung tiền mua vàng lại càng đông hơn. Đây cũng là lý do, mỗi dịp vía Thần Tài, tại các cửa hàng vàng xuất hiện hàng ngàn người chen chân nhau mua vàng.

Vào ngày vía thần tài, tại các cửa hàng vàng lại đông ngịt khách (ảnh: Hồng An)

Không có con số thống kê chính thức, nhưng theo số lượng sản phẩm mà các doanh nghiệp công bố, chuyên gia vàng cho rằng, dù đa phần người dân chỉ mua một lượng vàng nhỏ, song vào dịp vía Thần Tài, hàng tấn vàng được bán ra.