Đan Trường ga lăng tặng hoa nhưng sao Triệu Vy lại 'thẳng tay' ném bay?

Cả hai trình diễn ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau phiên bản song ngữ. Đây là ca khúc nhạc phim nổi tiếng toàn cầu của Triệu Vy sau khi cô đóng vai nữ chính trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.

Đan Trường và Triệu Vy song ca Biệt Khúc Chờ Nhau hồi năm 2001 tại Hà Nội.

Theo clip, Đan Trường và Triệu Vy nắm tay nhau cùng xuất hiện trên sân khấu. Nàng "Lục Y Bình" khi ấy diện trang phục áo dài truyền thống màu đen cho thêu hoa đào biểu tượng mùa Tết khiến khán giả mê mẩn.

Cả hai có những cử chỉ thân mật tình cảm, "tình bể tình". Đan Trường chủ động nắm tay Triệu Vy trong lúc song ca. Anh còn khoác vai Triệu Vy đầy tình cảm.