Đan Trường - Cẩm Ly nhận giải thành tựu, dàn ca sĩ trẻ thống lĩnh Làn Sóng Xanh

Đây là năm thứ 5 Hội đồng Bình chọn của Làn Sóng Xanh với những tên tuổi thâm niên, uy tín trong giới âm nhạc và truyền thông thực hiện voting để tìm ra những tên tuổi, sản phẩm xứng đáng, tôn vinh các sáng tạo và đóng góp cho âm nhạc trong năm.

Hoàng Thùy Linh, Miu Lê và Mono thống lĩnh đề cử Làn Sóng Xanh 2022

Hạng mục Gương mặt mới xuất sắc là cuộc cạnh tranh vô cùng thú vị. Có thể kể đến như sự “khuynh đảo” của Mono với album 22 và ca khúc Waiting for you; cú lột xác thú vị của Myra Trần trong The Masked Singer; Sofia với bản hit Là do em xui thôi; gương mặt “ẩn thân” bước ra thế giới mainstream Tăng Duy Tân cùng hiện tượng Bên trên tầng lầu, và GREY D, anh chàng lãng tử vốn được yêu thích trong nhóm Monstar bắt đầu hành trình solo của mình.