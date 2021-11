Dân Trung Quốc lo "mất ăn mất ngủ" vì thuế bất động sản

Your browser does not support the audio element.

Gánh nặng tài chính này có thể sẽ còn nặng hơn khi Trung Quốc đề xuất thí điểm áp thuế bất động sản (Ảnh: SCMP).

Lập trình viên máy tính Zheng Wenxuan sở hữu 2 căn hộ ở Bắc Kinh, một căn cho gia đình anh ở, một căn cho bố mẹ anh vừa chuyển từ quê ở tỉnh Hắc Long Giang lên ở. Mỗi tháng, người đàn ông 42 tuổi này phải trả 25.000 nhân dân tệ (3.900 USD) để thanh toán cho khoản vay thế chấp mua nhà - một gánh nặng đối với người trụ cột duy nhất của gia đình.

Và gánh nặng tài chính này có thể sẽ còn nặng hơn khi Trung Quốc đề xuất thí điểm áp thuế bất động sản ở một số thành phố trong 5 năm trước khi chính sách này triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

"Giá trị thị trường của những bất động sản mà tôi sở hữu đã giảm 10% khi chính sách này được công bố. Nếu chúng tôi phải trả thuế khi sở hữu căn hộ thứ 2, như một số người suy đoán, thì gánh nặng tài chính của tôi sẽ tăng thêm", Zheng nói và cho biết anh đã nhiều đêm mất ngủ vì nỗi lo này.