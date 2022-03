Dân tỉnh nghèo mua ô tô nhiều: Người ta đi xe sang, mình cũng sắm một chiếc

Con số cụ thể từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, số lượng ô tô cá nhân từ 9 chỗ trở xuống, do người dân mua và đăng kiểm lần đầu tại Nghệ An là 14.628 xe, xếp vị trí thứ 4; Thanh Hóa 10.963 xe, xếp thứ 6 và Hà Tĩnh 8.262 xe, xếp thứ 8.

Cả thôn có 350 hộ nhưng đãc có 60 chiếc xe ô tô, từ nghèo nhất bỗng chốc trở thành giàu nhất xã. Trong số những người dân thôn Hoàng Lạp đi ra các tỉnh ngoài làm ăn, có người phất lên, quay về đầu tư nhà cửa, mua sắm xe cộ, làm cho bộ mặt làng quê thay đổi.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Nguyên chủ tịch xã Đông Phú cho biết, để sở hữu ô tô, nhiều người thôn Hoàng Lạp đã phải vay tiền ngân hàng, thậm chí vay nóng để mua. Đáng nói, có những gia đình mua xe ô tô về trùm mền, lâu lâu mới đem ra nổ máy cho đỡ bị hư hoặc lấy xe đi chợ, đi uống cà phê cách nhà mấy trăm mét.

Thậm chí, do “con gà tức nhau tiếng gáy”, có gia đình chỉ quanh quẩn trong thôn làng, không đi làm ăn xa, nhưng thấy bà con làng xóm mua xe, cũng mua một "con" chạy, vì người ta có mà mình không có thì thấy... khó chịu. Thế là có khoản tiền tiết kiệm gần 400 triệu đồng, rút ra rồi vay thêm gần 200 triệu nữa mua “con” Hyundai Accent. Rất nhiều người ở thôn Hoàng Lạp sở hữu ô tô theo cách như vậy.

Với Nghệ An, Tết Nhâm dần vừa qua nhiều người dân vẫn phải nhận gạo cứu đói từ Chính phủ. Cụ thể, trong hơn 11.448 tấn gạo cứu đói Chính phủ xuất kho cho 7 tỉnh thành, thì Nghệ An chiếm 1.140 tấn, đứng thứ hai sau tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, Nghệ An lại đứng top 4 các tỉnh dẫn đầu về mua ô tô năm 2021, hơn cả tỉnh giàu là Bình Dương.

Từ năm 2017, ở TP. Vinh, vào giờ cao điểm tại các ngã ba, ngã tư thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do lượng ô tô quá lớn, trong khi hạ tầng giao thông không bắt kịp với tốc độ tăng trưởng của phương tiện. Bên cạnh các mẫu xe phổ thông, thì số lượng xe sang, xe siêu sang xuất hiện trên đường phố ở Vinh ngày càng nhiều.