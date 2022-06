Dân tình 9/10 người 'toát mồ hôi' khi làm hộ bài tập Tiếng Việt lớp 1 này

Như mới đây, một bà mẹ đã phải bất lực than thở lên một group đồng hành cùng học sinh lớp 1: "Các mom giúp mình điền câu 2: ... ua ... ềnh điền thế nào với. Tự dưng mụ hết đầu không biết điền kiểu gì".

Bài tập điền từ Tiếng Việt lớp 1 gây khó khăn cho các bậc phụ huynh (Ảnh: Amy Nguyễn)

Tưởng rằng chỉ cần thay từ vào là được, tuy nhiên câu hỏi lớp 1 này đã thực sự gây khó khăn cho cả giáo viên lẫn phụ huynh. Nhiều người bày tỏ rằng không biết nên giải quyết thế nào cho bà mẹ trên vì ngẫm ra từ này khó quá.

Thực tế, đáp án chính xác của bài này là một từ địa phương: Cua kềnh

Trong đó: Từ "kềnh" là từ địa phương mang nghĩa "to hơn rất nhiều so với đồng loại" => Cua kềnh là cua loại to.