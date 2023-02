Dân tìm thấy xe mất trộm, báo công an nhưng 3 phường ‘chờ’ nhau

Khi người dân về Công an phường Dĩ An và phường Vĩnh Phú trình báo thì bên công an phường Dĩ An chỉ tiếp nhận và nói rằng sẽ báo lại Công an phường Bình Hòa.

Ở công an phường Vĩnh Phú thì người dân không tiếp cận được công an mà chỉ gặp một dân phòng. Dân phòng này cho biết vào giờ hành chính ngày mai quay lại để trình báo.

Còn Công an phường Bình Hòa thì yêu cầu công an địa phương nơi xảy ra vụ việc phải qua xử lý, Công an phường Bình Hòa chỉ phối hợp.

Người dân liên tục đến công an hai phường trình báo nhưng mãi không thấy giải quyết.