Dân số thế giới đạt mốc 8 tỷ, chuyên gia lo giới nhà giàu ngốn tài nguyên

Giám đốc Quỹ Dân số LHQ Natalia Kanem nhận định: “Một số bày tỏ lo ngại rằng, thế giới của chúng ta đang quá đông dân số. Tôi khẳng định rằng, số lượng tuyệt đối về con người không phải là lý do để sợ hãi”.

LHQ cho rằng, dân số thế giới gia tăng là do sự phát triển của con người, với việc con người sống lâu hơn nhờ những cải thiện về sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và thuốc men. Đó cũng là kết quả của tỷ lệ sinh cao hơn, đặc biệt ở các nước nghèo nhất thế giới (hầu hết ở vùng cận Sahara thuộc châu Phi), khiến các mục tiêu phát triển của những quốc gia này khó đạt được.

Các lựa chọn của con người dẫn đến việc tiêu thụ nhiều tài nguyên sinh học hơn, như rừng và đất, so với khả năng tái tạo của hành tinh mỗi năm. Ví dụ, việc tiêu thụ quá mức nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu khí) dẫn đến lượng khí thải CO 2 nhiều hơn, gây ra sự nóng lên toàn cầu.

Ông Cohen nói: “Chúng ta thật ngu ngốc. Chúng ta thiếu tầm nhìn xa. Chúng ta tham lam. Chúng ta không sử dụng thông tin mình có. Các lựa chọn và vấn đề nằm ở đó”.

Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến ​​​​cho rằng con người là một lời nguyền trên hành tinh. Theo ông, mọi người nên được trao cho những lựa chọn tốt hơn.

Dân số hiện tại cao hơn gấp ba lần so với 2,5 tỷ người trên toàn cầu vào năm 1950.

Tuy nhiên, sau khi đạt mức cao nhất vào đầu những năm 1960, tỷ lệ tăng dân số thế giới đã giảm đáng kể, bà Rachel Snow thuộc Quỹ Dân số LHQ cho biết. Mức tăng hằng năm đã giảm từ 2,1% trong giai đoạn 1962-1965 xuống dưới 1% vào năm 2020.