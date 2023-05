Dàn siêu sao 'đổ bộ' tại Met Gala 2023

Met Gala năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Hai ngày 1/5 (giờ New York) tại Viện bảo tàng Mỹ Thuật Metropolitan, New York với chủ đề "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", nhằm tri ân nhà thiết kế vĩ đại quá cố.

Karl Lagerfeld (1933 - 2019), ông từng được The New York Times tôn vinh là 'nhà thiết kế tài ba của thế kỷ 20 và 21' khi có hơn 30 năm cống hiến cho làng thời trang.