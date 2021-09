Dàn sao Việt đồng loạt tuyên bố dừng làm từ thiện

Cho nên xong chuyến hàng của ngày hôm nay, phía Nghĩa xin tạm ngừng một thời gian để chờ hồi phục", anh tâm sự.

Clip: MC Đại Nghĩa thông báo tạm dừng hoạt động từ thiện.

Trước đó, vào sáng 11/9, danh hài Việt Hương tiết lộ đến ngày 15/9 sẽ ngừng hoạt động thiện nguyện. Việt Hương tâm sự, tình hình sức khỏe của cô và ê-kíp đã đuối, không thể gắng gượng thêm được nữa.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận bản thân còn thiếu kinh nghiệm trong công việc thiện nguyện nên sẽ dừng lại để học hỏi thêm, hoàn thiện cho những lần sau.

"Cả nhà ơi, hơn 2 tháng Hương và ê-kíp đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương, cũng như sức khỏe của ê-kíp chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm.

Nhưng Hương vẫn nhớ câu 'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân'. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn, không có những khuyến điểm trong lúc trao tặng lần sau. 15/9 Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe", Việt Hương chia sẻ.