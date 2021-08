Dàn sao nữ 'miễn nhiễm thính' của trai đẹp, nhất quyết chọn trai xấu vì 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn'

Khi tin tức hẹn hò của Lee Hyori và Lee Sang Soon tràn lan trên mặt báo, rất nhiều người bất ngờ bởi Lee Hyori vốn là "nữ hoàng sexy" của làng giải trí xứ Hàn. Với thâm niên hoạt động trong showbiz cùng ngoại hình đẹp từng centimet, có lẽ Lee Hyori đã quen biết và gặp gỡ rất nhiều đồng nghiệp mỹ nam và nhận được không ít lời mời hẹn hò.

Lee Hyori - Lee Sang Soon

Nhiều thần tượng K-pop thú nhận họ coi trọng ngoại hình của đối tượng hẹn hò bởi môi trường làm việc của họ luôn luôn phải tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp có ngoại hình đẹp khiến yêu cầu của họ cũng cao lên theo thời gian. Tuy nhiên khi cả thế giới say mê những anh chàng mỹ nam, vẫn có những sao nữ nhất quyết nói không với trai đẹp.

Giữa muôn vàn lựa chọn, Lee Hyori vẫn kết hôn với Lee sang Soon

Công chúng xứ Hàn đinh ninh rằng nếu không kết hôn cùng một CEO của tập đoàn lớn thì ít nhất Lee Hyori cũng phải sánh vai cùng một tài tử tương xứng với nàng về cả danh tiếng lẫn tài sản.

Tuy nhiên, người đàn ông được Lee Hyori lựa chọn làm bạn đời lại là Lee Sang Soon, một nhạc sĩ không có gì nổi bật ngoài những tác phẩm âm nhạc. Xét về ngoại hình, Lee Sang Soon và Lee Hyori đúng là một cặp đũa lệch. Khuôn mặt của Lee Sang Soon khá già nua và không có gì đặc biệt, anh chỉ là một gã nghệ sĩ nghèo từng bị cả thế giới chê cười vì vẻ ngoài xấu xí.

Lee Sang Soon từng bị bêu riếu là "quái vật" trong thời gian hẹn hò với Lee Hyori

Tuy nhiên bà xã của anh đã tiết lộ lý do kết hôn cùng Lee sang Soon đó là bởi những điều giản dị và ấm áp mà anh mang lại. Từ đó đến nay, Lee Hyori vẫn duy trì tổ ấm hạnh phúc bên người chồng tại một căn nhà nhỏ trên đảo Jeju.

IU - Jang Kiha

Cũng giống như Lee Hyori, IU là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay bởi ngoại hình xinh đẹp "chuẩn Hàn" và tài năng âm nhạc không thể phủ nhận.

Dù được nhiều tiền bối, hậu bối nam yêu mến và chọn làm mẫu người lý tưởng nhưng IU vẫn hoàn toàn "miễn nhiễm thính" từ đồng nghiệp. Trong suốt 10 năm hoạt động âm nhạc, IU chỉ xác nhận hẹn hò với đàn anh Jang Kiha, một ca sĩ/nhạc sĩ tài năng và hơn cô nàng 11 tuổi.