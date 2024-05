Dàn sao nữ báo trước về bộ mặt thật của Seungri: BLACKPINK tỏ thái độ lạ, Sunmi có lời cảnh tỉnh sởn da gà

Bộ phim tài liệu mang tên Burning Sun - Exposing the secret K-pop chat groups do BBC phát hành vào ngày 19/5, phơi bày thân phận ông trùm chuyên bỡn cợt và sử dụng thân xác phụ nữ để kinh doanh của Seungri đang gây chấn động dư luận.

Giữa lúc này, khoảnh khắc cựu thành viên BIGBANG tương tác với những nữ thần tượng trong giới giải trí vào năm 2018 - 1 năm trước khi bê bối tình dục bị phanh phui - cũng được lan truyền rộng rãi. Theo đó, các sao nữ Kpop đều cố giữ khoảng cách, tỏ ra khó chịu và có những đánh giá không hay về Seungri.

Theo đó, vào năm 2018, Seungri tham gia diễn xuất trong bộ phim sitcom Văn phòng chiến lược tương lai của YG. Cựu thành viên BIGBANG đóng vai chính trưởng bộ phận nhân sự. Ngoài Seungri, bộ phim tài liệu này có sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám, trong đó có các thành viên của BLACKPINK.

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp xúc và làm việc với Seungri, các cô gái nhóm BLACKPINK đều tỏ ra e ngại, dè dặt thấy rõ. Jennie, Jisoo, Lisa cho biết họ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nam ca sĩ.