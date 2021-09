Dàn sao đổ bộ trên thảm đỏ ra mắt 'No time to die' - phim James Bond cuối cùng của Daniel Craig

Sau khoảng thời gian bị trì hoàn bởi Covid-19, No time to die - phần phim mới nhất trong series điệp viên 007 sẽ ra mắt trên thế giới vào tháng 10 này. Không chỉ là bộ phim tiếp theo về James Bond, No time to die còn đặc biệt ở chỗ, đây cũng là lần cuối cùng mà tài tử người Anh Daniel Craig thủ vai James Bond sau 15 năm gắn bó với vai diễn huyền thoại này.