Dân Sài Gòn khoe đặt được đồ ăn, thức uống mua trên app sau hơn 2 tháng phải 'nhịn'

Người dân TP.HCM khắp các quận bắt đầu khoe mua được đồ uống, thức ăn từ những chuỗi nổi tiếng từ vài ngày nay. Trước đó, chỉ khu vực Quận 7 được thuận tiện hơn khi mua những loại thực phẩm này do kiểm soát tốt bệnh dịch, được thành phố thí điểm mở cửa (cùng với Cần Giờ, Củ Chi).

Tương tự, chị Trâm (Gò Vấp) khoe đặt được cà phê Yên (Quận 1), một quán cà phê Hà Nội đang nổi trong giới trẻ ở TP.HCM. Một người khác ở Tân Phú cũng đặt được cà phê quán này. Thông thường, các quận vùng ven như Gò Vấp, Tân Phú khó đặt đồ ăn hơn do ở xa. Tuy nhiên, shipper đã bắt đầu nhận các cuốc xa như vậy trong vài ngày gần đây.

Trên thực tế, TP.HCM đã cho quán ăn bán mang đi từ hôm 8/9 song quy định “3 tại chỗ” và nhiều lý do khác nhau khiến các cửa hàng chưa thể mở ngay. Bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng nữa là lực lượng shipper khan hiếm không thể đáp ứng được nhu cầu cao từ phía khách hàng.

Một số chuỗi nhà hàng, quán cà phê có tiếng tại TP.HCM cũng mới mở trong vài ngày gần đây. Chẳng hạn, các quán cà phê: Yên, Highlands, The Coffee House, Starbucks, Phúc Long, trà sữa Toco Toco, trà sữa Gong cha, trà sữa Bobapop, trà sữa The Alley... mở lại chưa tới 1 tuần. Các chuỗi đồ ăn như Pizza 4P’s, The Pizza Company, Burger King, McDonald’s, Popeyes, Don Chicken... cũng trong tình trạng tương tự.