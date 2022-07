Dàn Quán - Á quân của Giọng Hát Việt 2013 ra sao sau nhiều năm?

Quán quân Vũ Thảo My

Vũ Thảo My sinh năm 1997 tại Nam Định, ít ai biết dì ruột của nữ ca sĩ là siêu mẫu đình đám Vũ Thu Phương.

Năm 16 tuổi, Vũ Thảo My lặn lội từ Nam Định lên Hà Nội để tham dự chương trình Giọng Hát Việt 2013. Trong suốt cuộc thi, Vũ Thảo My gây ấn tượng nhờ giọng hát đầy nội lực cùng khả năng cập nhật nhanh chóng những phong cách âm nhạc mới mẻ.

Vào tháng 12/2013, cô đã vượt qua những đối thủ nặng ký như Hoàng Tôn, Cát Tường và Hà My để đăng quang ngôi vị Quán quân của chương trình Giọng Hát Việt khi vừa tròn 16 tuổi.



Thời điểm mới đăng quang Giọng Hát Việt 2013, Vũ Thảo My bị nhiều người nhận xét là quá nhạt nhòa

Thời điểm mới đăng quang, Vũ Thảo My bị nhiều người nhận xét là quá nhạt nhòa và non nớt. Ngoài ra, dù sở hữu vẻ ngoài dễ thương nhưng thời điểm đó, cô nàng vẫn chưa thật sự nổi bật so với dàn mỹ nhân cùng thời.

Hơn 9 năm, Vũ Thảo My đã có màn lột xác ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn phong cách. Body cho đến gương mặt của cô gái này khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Nhìn những hình ảnh sexy của Vũ Thảo My ở thời điểm hiện tại, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi thấy cô nàng thật sự đã lột xác hoàn toàn với làn da bánh mật cùng vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, sexy.



Cô thay đổi sang hình tượng quyến rũ, không còn đóng khung bản thân trong những bộ váy áo kín đáo quen thuộc mà bung xõa bốc lửa