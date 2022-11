Đàn ông ngoại tình: Phụ nữ nhìn lại mình!

Đây là lý do phổ biến nhất mà cánh mày râu đã tiết lộ khi mình ngoại tình. Mặc dù cả hai có thể vẫn còn yêu nhau và chỉ cãi vã nhau chút ít như bao cặp vợ chồng khác, thế nhưng điều này khiến anh ta chán nản để rồi dễ xao lòng khi gặp cô gái khác. Khi chìm vào mối quan hệ mới, anh chồng nào cũng sẽ than vãn chán vợ, không còn tình cảm với vợ và tìm cách từ bỏ. Với những trường hợp này, lời khuyên là dù bạn có níu kéo cũng sẽ không hạnh phúc với một kẻ đã muốn tìm cách kết thúc mối quan hệ với mình.

Đa phần đàn ông thường ngoại tình khi say, và những cô nàng “cáo già” cũng thường dùng chiêu này để dụ dỗ đàn ông. Anh ấy không muốn ngoại tình, chỉ vì anh ấy lỡ uống say với đám bạn, và cùng thời điểm đó một cô gái xinh như mộng tấn công anh ấy ở những điểm nhạy cảm… Kết quả anh ấy ngoại tình. Những đàn ông ngoại tình khi say lúc tỉnh dậy thường cảm thấy rất tệ và có cảm giác như mình là kẻ ngốc. Tuy nhiên, dù là gì thì đây không thể được xem là lý do hợp lý cho việc ngoại tình. Việc chấp nhận tha thứ hay không, điều này phụ thuộc vào từng bà vợ.

“Anh chán ngấy em rồi!”

Đây là câu trả lời của những anh chồng trăng hoa, cả thèm chóng chán. Bạn yên tâm rằng dù có cố gắng điều chỉnh bản thân thế nào cũng không thể làm hài lòng và giữ chân được anh ta. Đòi hỏi sự chung thủy ở những đàn ông này là điều không thể. Vì vậy, khi nghe những lời này từ nửa kia của mình, bạn hãy nhìn lại mình: thức tỉnh lại bản thân, sống cho mình nhiều hơn và kiên quyết vứt bỏ kẻ đã chán ngấy bạn. Đừng bi lụy vì nếu không vì lý do này, anh ta cũng sẽ tìm lý do khác để thỏa mãn bay nhảy hẹn hò cùng những cô gái khác.

Với lý do này, dù bạn có làm thế nào cũng không thỏa mãn được anh chồng trăng hoa, ham mới lạ.

Có những nguyên nhân lỗi một phần đến từ cánh chị em, thế nhưng cũng có những nguyên nhân xuất phát hoàn toàn từ những anh chồng đã chán ngấy vợ, muốn tìm tình mới. Với những anh chàng này, lời khuyên cho cánh chị em là đừng bi lụy và hãy sống cho chính mình. Hôn nhân là mối quan hệ cần vun đắp từ hai phía. Nếu chỉ một mình, bạn sẽ là người đau khổ, nhớ nhé phụ nữ!