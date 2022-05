Đàn ông ngoại tình được và mất gì?

Trước đây trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình với một ai đó. Bởi vì tôi căm ghét những kẻ mèo mả gà đồng, có chồng có vợ vẫn cặp kè gian díu gây đau khổ cho người phụ nữ.

Bố tôi cũng từng ngoại tình và bỏ rơi mẹ và tôi. Tôi chẳng thể quên được cái ngày bố vứt đồ đạc đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà để cho người đàn bà và đứa con gái khác bước vào. Ấy thế mà cuối cùng, tôi lại trở thành phiên bản của bố mình, tôi ngoại tình.

Tôi xin phép không kể chi tiết nguyên nhân mình ngoại tình, bởi vì nó do nhiều yếu tố, do tôi tham lam, do vợ tôi chưa khéo léo chưa biết cách làm vợ, do cô gái kia quá hoàn hảo và tuyệt vời. Nguyên nhân đàn ông ngoại tình thì không ai giống ai nhưng hậu quả chỉ có một. Ấy là sự tan vỡ hạnh phúc của gia đình, là đánh mất hình ảnh người cha mẫu mực trong mắt con, là đánh mất sự tôn trọng của bạn bè, đồng nghiệp.