Đàn ông có 4 nét tướng này cả đời nghèo khổ, cố gắng tới mấy cũng vất vả long đong

Trong nhân tướng học, cung quan lộc nằm ở vị trí trán hướng thẳng về phía sống mũi, trên vùng lông mày. Một người đàn ông nếu như sở hữu hữu cung quan lộc có một cái bớt đen hoặc nốt ruồi sẽ phá huỷ vận may của người đó. Dù tài ba đến mấy, siêng năng chăm chỉ làm ăn ra sao, người đàn ông cũng không thể khấm khá.

Nếu một người đàn ông sở hữu Ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất chứng tỏ người đó có lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận số kiếp kém may mắn mà thôi.



Ấn đường đen tối biểu hiện cho việc chủ nhân không có tiếng nói, thực lực lẫn uy quyền trong vận trình sự nghiệp, dù rằng họ vẫn có đủ thực lực và khả năng tương xứng với công việc.