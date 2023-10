Đàn ông bụng to thì ‘lò xo’ càng yếu?

Nhiều chị em thì thầm to nhỏ về “của quý” đàn ông. Vốn trước đây, chuyện chăn gối không được cởi mở do những quy chuẩn về thuần phong mỹ tục. Nhưng trong một xã hội hiện đại, chuyện tình dục ngày càng được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.

Đàn ông béo phì sẽ gặp khó khăn trong việc sex. Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Thành lý giải hoạt động của chức năng tình dục được ví như một máy bơm. Đặc biệt trong vấn đề cương dương của đàn ông, nếu muốn cương tốt thì tim phải khoẻ. “Nhưng muốn khoẻ là một chuyện, hệ thống mạch máu hay ống nước đi vào cơ quan sinh dục phải trơn tru để cương lên được”, chuyên gia nói trên báo Tiền Phong Tv.

Rõ ràng, cân nặng đang có sự liên kết chặt chẽ với đời sống tình dục. So với những người có cân nặng bình thường, đàn ông béo phì gặp chút trục trặc trong việc sex. Dĩ nhiên trong bài viết này không khẳng định toàn bộ đàn ông thừa cân mới “khó yêu”, hay đàn ông có cân nặng an toàn thì "súng ống" sung mãn.

Đàn ông nếu bị thừa cân, béo phì và đặc biệt là tiểu đường sẽ gây ra bệnh sơ vữa động mạch và gây hẹp toàn bộ lòng mạch máu. Khi lòng mạch máu hẹp đi thì tim dù có co bóp, máu cũng không thể đi qua cơ quan sinh dục. Do đó, theo bác sĩ Thành, rất nhiều đàn ông béo phì bị rối loạn cương dương vì vậy.

"Lò xo" bé đi vì cân nặng? Ảnh minh hoạ

Chuyên gia này cũng chỉ ra 2 yếu tố dẫn đến việc đấng mày râu bị rối loạn cương dương. Thứ nhất, do vấn đề ăn uống. Yếu tố thứ 2 là do lười tập thể dục hay không chịu đi bộ, rèn luyện thể thao, đặc biệt và nghiêm trọng hơn cả mà đàn ông Việt Nam mắc nhiều nhất là hút thuốc lá. Hút thuốc lá gây sơ vữa động mạch và co thắt lòng mạch (bị co nhỏ) khiến tình trạng cương dương ngày càng nặng hơn.