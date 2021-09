Dàn 'Nữ thần chemistry' của phim Hàn, đóng với ai toàn bị nghi 'phim giả tình thật'

Dù không được đánh giá là có nhan sắc xuất thần nhưng chính thần thái và nét diễn rất thoải mái của nữ diễn viên Kim Go Eun đã khiến khán giả khen ngợi hết lời.

Có thể thấy qua từng vai diễn mà Kim Go Eun đảm nhận. Thậm chí, trong tác phẩm điện ảnh Tune In Love, đạo diễn Jung Ji Woo đã có lời nhận xét về sự kết hợp ăn ý của Kim Go Eun và Jung Hae In: "Hai người họ luôn tạo cho khán giả cảm giác sinh ra là dành cho nhau mỗi khi họ xuất hiện".

5. Kim Ji Won

Sở hữu vẻ ngoài vừa dịu dàng đáng yêu lại vừa sang chảnh hết nấc, kèm theo đó là độ nhập vai xuất sắc, cô nàng có thể cân mọi vai diễn. Không chỉ vậy, phản ứng hoá học siêu đỉnh của Kim Ji Won cùng với bạn diễn đã tạo ra những mối tình đình đám trên màn ảnh Hàn.