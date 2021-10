Dàn nam thần gốc Á lấn sân Hollywood trong các bom tấn trong nửa cuối năm 2021

Sắp tới đây, khán giả sẽ được gặp lại dàn nam thần màn ảnh trong loạt bom tấn: Dune: Hành tinh cát , Reminiscence , Snake eyes , Shang-Chi and the legend Of the ten rings … Cùng điểm qua những gương mặt sao nam gốc Á vừa điển trai lại vừa tài năng trước khi họ đổ bộ màn ảnh vào cuối năm.

Trở thành sao chỉ sau một phim duy nhất là Crazy Rich Asians, “trai đẹp siêu giàu châu Á” thu hút khán giả và các nhà làm phim bởi vẻ ngoài nam tính, điển trai đậm nét Á Đông cùng giọng Anh chuẩn ngọt ngào, quyến rũ và phóng khoáng. Anh liên tiếp nhận được các lời mời từ các nhà làm phim Hollywood, nổi bật là A Simple Favor, đóng cùng 2 người đẹp Blake Lively và Anna Kendrick; sánh đôi cùng Emilia Clarke trong Last Christmas; hợp tác với các ngôi sao tên tuổi như Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell… trong The Gentlemen. Và gần đây nhất, Henry Golding tham gia bom tấn Snake Eyes – phần phim mới nhất của thương hiệu hành động đình đám G.I Joe.

Simu Liu – Lưu Tư Mộ (Shang-Chi and the legend of the ten rings)

Nổi lên như cồn sau khi được công bố là diễn viên gốc Á đầu tiên gia nhập vũ trụ siêu anh hùng Marvel với vai diễn Shang-chi trong bộ phim Shang-Chi and the legend of the ten rings. Trước khi tên tuổi được nâng tầm ngôi sao, Simu Liu đã từng là nhân viên kế toán; làm việc tại công ty Deloitte – 1 trong 4 “ông lớn” trong ngành kiểm toán thế giới. Sau khi từ bỏ công việc văn phòng, chàng trai sinh năm 1989 đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất đến tận nay.

Trong suốt 7 năm vào nghề, Simu Liu đã bỏ túi cho mình bộ sưu tập nghề diễn với 16 bộ phim. Tuy nhiên, mãi đến vai diễn con trai Jung trong Kim’s Convenience anh mới được nhiều người biết đến. Từ đó, may mắn liên tiếp mỉm cười với tài tử này, anh được chọn đóng vai nam chính trong bom tấn siêu anh hùng và trở thành siêu anh hùng châu Á đầu tiên.