Dàn mỹ nhân chuộng màu nổi, hở bạo trên thảm đỏ Emmy

Kaley Cuoco diện đầm màu vàng chanh của Vera Wang cực kỳ quyến rũ.

Issa Rae nổi bật với đầm lưới lấp lánh của Aliétte.

Catherine Zeta-Jones diện đầm đỏ cắt xẻ kết hợp giày Christian Louboutin.

Một số giải thưởng chính của Emmy 2021

Chính kịch

Series xuất sắc: The Crown

Biên kịch xuất sắc: Peter Morgan - The Crown

Đạo diễn xuất sắc: Jessica Hobbs - The Crown

Nam chính: Josh O'Connor (The Crown)

Nữ chính: Olivia Colman (The Crown)

Nam phụ: Tobias Menzies (The Crown)

Nữ phụ: Gillian Anderson (The Crown)

Hài kịch

Series xuất sắc: Ted Lasso

Nam chính: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Nữ chính: Jean Smart (Hacks)

Nam phụ: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Nữ phụ: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Đạo diễn xuất sắc: Lucia Aniello (Hacks)

Biên kịch xuất sắc Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Series ngắn tập/phim truyện truyền hình xuất sắc: The Queen's Gambit

Nam chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Ewan McGregor (Halston)

Nữ chính series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Kate Winslet (Mare of Easttown)

Nam phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Evan Peters (Mare of Easttown)

Nữ phụ series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Julianne Nicholson (Mare of Easttown)

Quỳnh An

Ảnh: People