Dàn mèo 'hoàng thượng' nhà Taylor Swift sở hữu 97 triệu USD

Chủ nhân của ca khúc Love Me Like You Do cũng sở hữu 2 chú mèo xinh xắn là Wallace và Lennon. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của cô và lũ mèo cũng như cho thấy tình yêu của cô dành cho chúng.



Hai chú mèo thường được xuất hiện trên trang cá nhân của nữ ca sĩ.

Katy Perry

Katy Perry sở hữu một chú mèo tên là Kitty Purry. Đây là chú mèo đã gắn bó với cô suốt 15 năm từ khi cô nhận nuôi nó lúc nó đang cố gắng cào lấy kính cửa sổ nhà bạn trai cũ của cô. Lúc cô nhận nuôi thì Kitty đang mang thai và đã được cô chăm sóc chu đáo và cẩn thận.



Katy Perry đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động khi Kitty qua đời và tung bộ ảnh tuyệt đẹp của Kitty.

Theo Tiền Phong