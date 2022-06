Dân mạng tranh cãi màn song ca Diva Mỹ Linh - danh ca Khánh Ly

Mới đây, trong show nhạc diễn ra tại Đà Lạt, diva Mỹ Linh và danh ca Khánh Ly đã có màn hoà giọng nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai để lại nhiều cảm xúc.

Theo đó, Khánh Ly xuất hiện trong chiếc áo dài đen tuyền, trông uy nghi và nghiêm cẩn. Nữ danh ca vẫn hát với chất giọng nội lực như 20 năm trước.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Mỹ Linh không hề sử dụng kỹ thuật mà hát bằng sự kính trọng của mình đối với tiền bối. Mỹ Linh chọn cách hát như thể bè, hòa theo chất giọng trầm đặc trưng của Khánh Ly.