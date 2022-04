Dân mạng tập trung mọi kỹ năng 'body shaming' Bảo Anh

Tối 17/4, Bảo Anh quay trở lại sân khấu trong tại một club. Tại đây, nữ ca sĩ mang đến nhiều ca khúc được khán giả yêu thích trong sự nghiệp và không thể thiếu bản hit Như Lời Đồn.

Your browser does not support the video tag.

Clip vòng 1 "phẳng lì" trông như bốc hơi của Bảo Anh