Dân mạng soi Jack bắt chước y hệt Sơn Tùng từ hoa tới nhạc

Tuy nhiên, nhiều người tỏ thái độ không ủng hộ vì đời tư bê bối của Jack, đồng thời chỉ trích một bộ phận fan của nam ca sĩ quá dễ dãi khi bất chấp cái sai, một lòng bảo vệ thần tượng.

Mới đây nhất, cộng đồng fan Jack lan truyền hình ảnh story được đích thân đăng tải lên trang cá nhân một đoạn chat bằng tiếng Anh.

Cụ thể, đó là một cuộc hội thoại bằng tiếng Anh giữa anh và một nghệ sĩ nước ngoài. Dù rất nhiều thông tin đã bị che đi, netizen vẫn nhìn rõ tin nhắn: "Shall we do a collab?" (Tạm dịch: Chúng ta có thể hợp tác với nhau không?) đến từ nhân vật bí ẩn.