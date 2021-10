Dân mạng phát sốt màn collab giữa Chi Pu và 'NSND' Cardi B

Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau đoạn clip vô cùng hài hước về màn collab có "một không hai" của Chi Pu và "NSND" Cardi B đến từ xứ sở cờ hoa.

Theo đó, trong đoạn clip được đăng tải chính là câu nói "tạo trend" của Chi Pu được cư dân mạng "phổ nhạc" lại vô cùng bắt tai và sôi động.

Với phần nhạc nền được sử dụng chính là bản hit của Chi Pu Từ hôm nay đã được phát hành cách đây 4 năm về trước, dân mạng khéo léo khi "mix" phần lời nói của Chi Pu và nhạc nền vô cùng trơn tru và mượt mà, tạo nên tổng thể rất chi "bánh cuốn".