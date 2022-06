Dân mạng phản ứng 'gắt' khi Trấn Thành đọ giọng Trịnh Thăng Bình

Mới đây, Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành kết hợp tung Version Khác Biệt Này Mới Là To Lớn Nhất khiến cư dân mạng xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, Trấn Thành ủng hộ ca sĩ Trịnh Thăng Bình tại buổi ra mắt MV. Anh không tiếc lời khen: "Đây là MV hay nhất của Trịnh Thăng Bình mà tôi từng được xem".