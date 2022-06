Dân mạng nghĩ gì khi loạt 'cây đa cây đề' biết luật mà vẫn hát chùa?

Theo lời nhạc sĩ họ Đông, những nghệ sĩ này đều là những cái tên đứng đầu làng nhạc, có tiếng tăm, hiểu biết về chuyện bản quyền nhưng lại không xin phép tác giả trước khi cover, thậm chí còn mang ca khúc đi hát tại các show thương mại.

Your browser does not support the video tag.

Lệ Quyên cover Ai Chung Tình Được Mãi

Your browser does not support the video tag.

Đan Trường cover Ai Chung Tình Được Mãi

Lập tức, dân mạng đồng loạt ủng hộ nhạc sĩ Cao Thiên Đức khởi kiện, và cho rằng đây là việc làm cần thiết để chấn chỉnh tình trạng “hát chùa” đang lan tràn.

Một số bình luận từ cư dân mạng: