Dân mạng khóc thét nhìn Diva Hồng Nhung rít một hơi '20s không thở'

Là diva nổi tiếng làng nhạc Việt, Hồng Nhung dù hiện không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz song vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diva Hồng Nhung hát rít một hơi "20s không thở".