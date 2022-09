Dân mạng khi nghe Trấn Thành cover hit quốc dân: 'Hở ra là hát'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Trấn Thành hát ca khúc "hit" quốc dân Ngày Chưa Giông Bão thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, đây là phút giây ngẫu hứng, góp vui của nam nghệ sĩ trong một bữa tiệc thân mật cùng ekip quay phim.

Trong đoạn clip, Trấn Thành hát lại ca khúc với phong cách mạnh mẽ, dồn dập hơn so với bản gốc ma mị từ Bùi Lan Hương. Thậm chí, Trấn Thành tỏ ra rất thăng hoa khi hát ca khúc này.