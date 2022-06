Dân mạng khen Nam Em và Bạch Công Khanh có tướng phu thê

Lý do là cặp đôi dành cho nhau quá nhiều cử chỉ, hành động thân mật trước công chúng. Thời gian gần đây, cả hai còn liên tục chạy show ca nhạc ở Đà Lạt cùng nhau lại càng khiến tin đồn thêm lan xa.

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip Nam Em và Bạch Công Khanh nán lại chụp ảnh cùng fan sau khi biểu diễn xong.

Theo đó, trong clip, chàng diện vest trắng bảnh bao lịch lãm, còn nàng lại yêu kiều trong đầm lụa tông hồng ngọt ngào và choàng khăn nhẹ nhàng nữ tính. Cả hai liên tục trò chuyện, trao nhau ánh mắt "tình bể tình".

Đáng nói hơn cả là Bạch Công Khanh còn công khai chủ động nắm tay Nam Em và sau đó là hôn gió người đẹp.