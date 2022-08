Dân mạng khen Hồ Văn Cường hát 'áp đảo' cả Mạnh Quỳnh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip so sánh phần trình diễn Bậu Ơi Đừng Khóc của Mạnh Quỳnh và Hồ Văn Cường.

Đoạn clip so sánh này đã thu về không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Số đông bình luận đều khen ngợi Hồ Văn Cường nhờ cách thể hiện mộc mạc và giàu cảm xúc.