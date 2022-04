Dân mạng hùa nhau... gỡ bỏ ứng dụng đầu tư chứng khoán

"Đọc báo thấy nhiều chuyên gia bảo mật khuyến cáo nên gỡ bỏ các ứng dụng chứa mã độc hay các ứng dụng lừa đảo… để tránh bị mất tiền oan. Nhưng hình như các chuyên gia quên không nhắc đến các ứng dụng đầu tư chứng khoán, theo tôi đây mới là ứng dụng đang làm cho nhiều người mất tiền nhất hiện nay", một tài khoản Facebook bình luận hài hước về tình trạng mà nhiều nhà đầu tư đang gặp phải.

"Mắt không thấy, tim không đau. Thôi thì cứ đầu tư vào một vài mã chứng khoán an toàn nào đó, rồi gỡ ứng dụng chứng khoán ra khỏi smartphone và quên nó đi, năm sau quay lại kiểm tra, biết đâu nếu gặp may thì không chỉ thu hồi được vốn mà thậm chí còn có cả tiền lời, còn nếu không may thì xem như số mình không hợp để đầu tư chứng khoán, lúc đó xóa luôn tài khoản và các ứng dụng chứng khoán rồi tìm cách khác để đầu tư làm giàu", một người dùng Facebook chia sẻ giải pháp đầy hài hước cho các nhà đầu tư thua lỗ và nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng khác.

Một lời kêu gọi hài hước gỡ bỏ ứng dụng chứng khoán trên smartphone để tránh mất tiền (Ảnh chụp màn hình).