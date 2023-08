Dân mạng đồn Hồ Ngọc Hà được trả 4 tỉ để ngồi ghế nóng, chính chủ nói gì?

Hồ Ngọc Hà cho biết thêm, ở The New Mentor chắc chắn không tránh khỏi những tranh cãi, nhưng cô có quy tắc của mình: "Nếu là tranh cãi cá nhân, tôi sẽ không bao giờ nói. Nhưng nếu tranh cãi về tình hình chung, tìm một tiếng nói chung, thì chắc chắn tôi sẽ là người lên tiếng và lên tiếng rất gay gắt để tìm ra được câu trả lời xứng đáng. Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán, bởi một khi con người ta sống thật với nhiều cảm xúc, sẽ rất khó để lặp lại. Một khi câu chuyện đó lặp lại, thì cảm xúc đó không bao giờ lặp lại được. Vì thế, tôi nghĩ những fan của tôi nói riêng và những khán giả của The New Mentor nói chung sẵn sàng từng giây phút để thấy một Hồ Ngọc Hà chưa từng thấy ở đâu đó".

Theo Người lao động