Dân mạng đòi kéo ra Hội An du lịch khi thành phố cấm ăn thịt chó, mèo

Ngày 10/12, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết loại bỏ thịt chó và mèo ra khỏi thành phố. Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ động vật.

Theo đó, Hội An là thành phố đầu tiên của Việt Nam “không buôn bán thịt chó, mèo”. UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm việc cùng với FOUR PAWS - tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - để xây dựng thỏa thuận này. FOUR PAWS hoan nghênh những bước tiến của UBND thành phố Hội An trong việc bảo vệ chó, mèo và con người.

Hội An nói không với kinh doanh chó, mèo. Ảnh: VTC News

Ngay sau buổi ký kết, cộng đồng mạng Việt Nam “dậy sóng”, đặc biệt là những người yêu thương động vật.