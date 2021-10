Dân mạng 'đào' lại màn song ca của Hồ Văn Cường - Hoài Lâm

Thời gian qua, cõi mạng liên tục "dậy sóng" với những ồn ào liên quan đến chuyện tiền cát xê của Hồ Văn Cường.

Điển hình mới đây, cộng đồng mạng rần rần truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của Hồ Văn Cường cùng Hoài Lâm trong ca khúc Sa Mưa Giông.

Your browser does not support the video tag.

Màn song ca ngẫu hứng của Hồ Văn Cường và Hoài Lâm vào năm 2016

Khoảnh khắc cả hai giọng ca trẻ tài năng hòa giọng trong một ca khúc nổi tiếng khiến bao nhiêu khán giả nức nở. Đây cũng là khoảng thời gian sau khi Hồ Văn Cường giành giải thưởng ở một cuộc thi âm nhạc và được lời mời biểu diễn dày đặc trên khắp cả nước.

Màn song ca này của cả hai vừa được cư dân mạng "đào" lại bởi đây đều là hai nam ca sĩ được dìu dắt bởi hai nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp âm nhạc là rất cao.

Tuy nhiên, trùng hợp đến cuối cùng thì Hồ Văn Cường lẫn Hoài Lâm đều "xa rời" vòng tay của hai cha/mẹ nuôi lớn kia.