Dân mạng đào lại clip phản ứng của Công Vinh khi nghe Thủy Tiên hát

Đoạn clip cho thấy phản ứng của Công Vinh khi nghe vợ hát.

Thực tế đây chỉ là clip biểu diễn của Thủy Tiên cách đây nhiều năm và cư dân mạng chỉ đào lại và chia sẻ rộng khắp cõi mạng chứ từ khá lâu rồi, Thủy Tiên không xuất hiện biểu diễn.

Nếu như ở thời điểm đoạn clip này được đăng tải thì vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên nhận về nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ thì sau những ồn ào vừa qua, mức độ thiện cảm mà khán giả dành cho nữ ca sĩ không còn mặn mà như xưa.



